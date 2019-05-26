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الأحد 26/مايو/2019 - 01:57 م

مرشحون لخلافة ماي يؤكدون ضرورة تنفيذ "بريكست" في نهاية أكتوبر

تيريزا ماي
تيريزا ماي
dostor.org/2643982

قالت إيستر مكفي عضو البرلمان البريطاني والمرشحة لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم الأحد إنه يتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر تشرين الأول حتى إذا كان هذا يعني الخروج دون اتفاق.

وقالت مكفي، وهي وزيرة سابقة، لسكاي نيوز "31 أكتوبر هو الموعد الرئيسي وحينئذ سنخرج (من الاتحاد)... حتى إذا كان ذلك يعني الخروج دون التوصل إلى اتفاق".

وأضافت "الموعد محدد الآن ولن نطلب أي تمديد آخر".

وقال دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب السابق إن على بريطانيا الاستعداد للانسحاب دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وأضاف راب، وهو مرشح آخر لخلافة ماي، أنه يفضل خروج بريطانيا من الاتحاد بعد التوصل إلى اتفاق لكن دون تخطي موعد نهاية أكتوبر.

وقال جون مكدونيل المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال اليوم الأحد إن الحزب المعارض سيسعى لمنع خليفة ماي من انسحاب البلاد من الاتحاد دون اتفاق.

وأضاف مكدونيل لسكاي نيوز "هناك تهديد حقيقي الآن من أن يصبح زعيم حزب المحافظين أحد المؤيدين المتطرفين للخروج من الاتحاد، ومن ثم يدفعنا إلى حافة هاوية (الخروج) دون اتفاق".

وقال فيليب هاموند وزير المالية اليوم الأحد إنه سيكون من الصعب على من سيخلف ماي الالتفاف على إرادة البرلمان والسعي للخروج دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن البرلمان "سيعارض بشدة" استراتيجية الخروج دون اتفاق.

ومضى يؤكد، أنه "سيكون من الصعب للغاية لرئيس وزراء يتبنى سياسة الخروج دون اتفاق... أن يحتفظ بثقة مجلس العموم".

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