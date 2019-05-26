لسحور مختلف.. طريقة عمل بطاطس الدوشيس

تمد البطاطس الجسم بالفيتامينات مثل فيتامين "جـ" الذي يُعزّز جهاز المناعة، وفيتامين "ب6" الذي يساعد في إنتاج البروتين في الجسم.



لذا نقدم لكم طريقة عمل بطاطس الدوشيس:



المقادير

بطاطس

بيض

ملح

فلفل أسود

زبدة



خطوات التحضير:

-ابدأي بسلق البطاطس في الماء حتى تستوي.

-بعد السلق قومي بهرس البطاطس فى وعاء فراغ ثم ضيفي اليها التوابل وصفار البيض.

-جهزي صينية وادهنيها بالزبدة ثم قومي بوضع معجون البطاطس فى قمع الحلويات ثم قومي بتشكيل البطاطس.

ادخليها فى الفرن لمدة 10 دقيقة وتقدم مع سلطة خضروات طازجة.