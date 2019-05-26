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الأحد 26/مايو/2019 - 01:54 م

وزير الكهرباء: أكثر من 33 مليار من الخسائر إذا لم نحرك الأسعار

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
السيد السعدني
dostor.org/2643974

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه يولي مجلس النواب أهمية قصوى، مؤكدًا إنه دائما ما يحرص على المشاركة في اجتماعات مجلس النواب رغم كل المشاغل للرد على كافة الطلبات.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، انه سوف يدرس ملف التقسيط فيما يخص تركيب العدادات الجديدة، قائلا: "هنشوف الية للتطبيق في نظام التقسيط وسوف نبحث وندرس هذا الأمر".

وأشار الوزير، أنه لو لم يتم تحريك الأسعار الأخيرة كانت هناك خسائر بلغت أكثر من 33 مليار ونصف المليار جنيه، ولكن بتحريك الأسعار ستكون هناك خسائر تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه.

وعن سرقات التيار الكهربائي، قال الوزير ندرس آلية للعمل على القضاء على تلك الظاهرة.

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