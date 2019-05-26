حلوى العيد.. حضري "الغريبة" في 8 خطوات

تعد "الغريبة" إحدى الحلويات الأساسية التي يتم تقديمها في عيد الفطر لمذاقها الرائع، حيث أن قوامها الهش وشكلها المميز يجعلها مفضلة للجميع، ولضمان جودتها ونظافتها يمكنك تحضيرها في المنزل.



المكونات:

- كوبان من السمن.

- كوب من السكر الناعم.

- أربع أكواب من الطّحين.

- فستق للتزيين أو أي نوع من المكسرات.

- بياض بيضة واحدة.

- ملعقة صغيرة من الفانيلا.

- رشة صغيرة من الملح.



طريقة التحضير:

1- توضع السمنة في وعاء واسع وتقلب جيدًا قبل إضافة السكر.

2- ويضاف الطحين بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن.

3- تضاف بياض البيض ويقلب جيدا حتى تصبح العجينة متماسكة.

4- يشكل العجين حسب الرغبة، كشكل كرة صغيرة، أو شكل حلزوني.

5- يزين وجه العجين بالفستق او اللوز.

6- يسخن الفرن لدقائق على درجة حرارة 180.

7- توضع الصينية بالفرن لمدة خمس عشرة دقيقة على درجة حرارة متوسطة.

8- تترك حتى تبرد قبل الإقدام على تناولها.