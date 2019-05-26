الكويت تدين الهجوم الإرهابي على حافلات للنقل شمالي نيجيريا

استنكرت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة حافلات للنقل شمالي نيجيريا، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للضحايا، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد أمير الكويت أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس النيجيري.



وأكد شهود عيان أن عشرات الأشخاص قتلوا أو فقدوا بهجوم على قافلة تضم عسكريين ومدنيين في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.



وأفادوا بأن القافلة التي كانت تضم نازحين في منطقة دامبوا تعرضت لكمين نصبه مسلحون.



يشار إلى أن السلطات النيجيرية تقوم بإجلاء سكان القرى الواقعة شمال شرق البلاد استعدادا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر حركة (بوكو حرام) المتطرفة التي تمارس أنشطتها غير المشروعة في تلك المناطق.