الأمن العام يضبط 75 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء والهاربين من تنفيذ الأحكام خاصة وشيكة السقوط منها وإحكام السيطرة الأمنية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مديرقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن تنفيذ 75687 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينهم 305 أحكام جنايات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

