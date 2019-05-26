وزير الكهرباء يشارك في اجتماع "طاقة النواب"

وصل منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إلى مقر مجلس النواب، للمشاركة في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة.



ويشارك "شاكر" وقيادات الوزراة وعدد من رؤساء الشركات للرد على بعض طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب فيما يخص مشكلات الكهرباء في بعض دوائرهم الانتخابية.



وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقدت اجتماع اليوم الأحد، وطالبت وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم رد كتابي على طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شادية خضير حول دور الحكومة وخطتها في الاستفادة من تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.



كما طالبت بالرد على طلب إحاطة للنائبة نفسها عن عدم استكمال مستشفى قطاع البترول بالتجمع والتي وضع هيكله الخرساني منذ 10 سنوات وحتى الآن لم يكتمل وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة عن سبب التوقف عن الأعمال وما المبالغ التي تم رصدها للمستشفى ومن القائمين عن التنفيذ.