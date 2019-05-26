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الأحد 26/مايو/2019 - 01:45 م

رسلان: بدء حجز تذاكر القطارات الإضافية للعيد غدًا

رسلان: بدء حجز تذاكر
علا غزال
dostor.org/2643959

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه بدءًا من غدٍ الإثنين، سيتم حجز قطارات عيد الفطر الإضافية، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية.

وأوضح "رسلان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن غدًا الإثنين، سيكون متاح تذاكر القطارات الإضافية ليوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الهيئة لحجز تذاكر القطارات بنظام الأيام وذلك لضبط عملية السوق السوداء للتذاكر والتي تتسبب في نفاد التذاكر ومن ثم إزعاج المواطنين.

وأضاف "رسلان" أنه نظرًا لحرص الهيئة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين وعدم وجود أى صعاب أمامهم وقت قطع التذاكر، سيتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر داخل صالة محطة رمسيس؛ للقضاء على الطوابير التي تسبب إزعاج المواطنين.

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