تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم في الأقصر



شهدت مدينة البياضية بمحافظة الأقصر تكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم من بين أبناء المدينة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها عائلة "آل بشاري" وذلك للعام الثالث على التوالي.



وقال عبد الرحمن بشاري منظم مسابقة القرآن الكريم، إن عائلته تحرص على الأحتفاء بالأفراد المميزين من قرى مدينتهم خاصة من حفظة القرآن الكريم، ولذلك تم تنظيم احتفالية امتدت على مدار 3 سنوات متتالية لتكرم حفظة القرآن، وهذا بحضور النائب الطيري حسن عن دائرة مركز الأقصر.



وأضاف أن المسابقة خلال هذا العام شهدت تكريم 450 حافظ للقرآن الكريم من مختلف الفئات العمرية، من بينهم ١٦ متسابق فى المستوى الأول لحفظ القرآن كاملا وتكريم عدد ٢٣متسابق لحفظهم ربع القرآن وعدد ٣٠٤ متسابق فى حفظ جزئين وثلاثة وأربعة وخمسة اجزاء من القرآن والتكريم عبارة عن مبالغ مالية وشهادات تقدير.



وشدد عبد الرحمن بشاري أن المسابقة سوف يتم تنظيمها خلال السنوات المقبلة وسيتم زيادة قيمة الجوائز حتى يتم تكريم أكبر عدد من حفظة كتاب الله.

