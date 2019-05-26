صحة البحر الأحمر: ليس لنا علاقة بالحملات المنزلية المزعومة

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر بيانا، اليوم الأحد، عقب ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة رأس غارب بما يفيد أنه يوجد بعض الشباب يدّعون أنهم من وزارة الصحة وأنهم يقومون بحملة على مستوى الجمهورية بسبب إهمال المستشفيات ويقومون بتوزيع كارنيهات تأمين صحي مسئول عنها طبيب مشهور في رأس غارب.



وأهابت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي منشورات أو معلومات صادرة عن الجهات غير الرسمية وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم.



من جانبة أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي، أنه لا يوجد للمديرية صلة بهؤلاء الأشخاص من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أنهم ليس لهم أي علاقة بوزارة الصحة وأنهم كيانات وهمية الغرض منها التربح غير الشرعي.



وأوضح مرعي، أنه تم تشكيل لجنة من العلاج الحر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا أن مديرية الصحة تحتفظ بحقها القانوني وسيتم تقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة.