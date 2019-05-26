أمين اجتماع شباب الانبا انطونيوس: ايهاب صبحي ضيفا على "ConTinue"

قال الخادم مينا اسحق ثابت، أمين خدمة اجتماع الشباب بكنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس للاقباط الارثوذكس، بمنطقة أطلس بحلوان، إن حفل الاجتماع السنوي بمناسبة عيد القيامة المجيد، سيشمل العديد من الفقرات التي تجمع ما بين الوجه الروحي والترفيهي في آن واحد.



وأشار "ثابت" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن الحفل سيشمل فقرات الالعاب المُهدفة التي تحمل الطابع الترفيهي وكلك الدروس المستفادة مثل الحرص على المحبة والتعاون ومد جسور الود مع الاخرين.



وأكد ثابت ان الاجتماع من المقرر ان يستضيف الاعلامي والفنان ايهاب صبحي على قائمة ضيوف اليوم، ليقوم صبحي بالقاء كلمة للمشاركين بالحضور من الشباب القبطي، وهي الكلمة الرئيسية للحفل.



وكان قد أعلن اجتماع شباب كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس للاقباط الارثوذكس، بمنطقة أطلس بحلوان، عن تنظيم حفله السنوي بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وذلك بالقاعة المُلحقة بكنيسة القديسين العظيم مار مرقس الرسول والانبا شنودة رئيس الرهبان المتوحدين للاقباط الارثوذكس بمجاورة 13 بمدينة 15 مايو، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس المُقبل 30 من مايو الجاري، وذلك تحت شعار "ConTinue"



يُذكر أن كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس، واحدة من الكنائس الخاضعة لايبارشية حلوان والمعصرة تحت رئاسة الانبا بيسنتي اسقف الايبارشية ورئيس دير القديس العظيم الانبا برسوم العريان، كما يقوم على رعايتها كل من القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس ارسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس ابانوب ميلاد.



بينما يتولى مهمة الاشراف على الاجتماع المُخصص لخدمة الشباب والخريجيين، القس متاؤس عياد، والخادم مينا اسحق ثابت.