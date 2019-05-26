مستشار النمسا: الأوروبيون مطالبون باتخاذ القرار الصحيح لمستقبل الاتحاد

أعرب مستشار النمسا سباستيان كورتس عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون القرار الصحيح اليوم لصالح مستقبل الاتحاد الأوروبي، متمنيا نجاح انتخابات البرلمان الأوروبي والتي انطلقت في وقت سابق في جميع ولايات النمسا.



وقال كورتس - في تصريح اليوم الأحد، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان الاوروبي - أن يوم غد الاثنين هو يوم حاسم فى تاريخ البلاد حيث سيصوت البرلمان على الثقة في الحكومة المؤقتة الحالية، مشيرا إلى ثقته في قادة الاحزاب لتفهم الوضع الراهن والعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار حتى إجراء الانتخابات الجديدة في سبتمبر المقبل.



ودعا كورتس الأحزاب إلى عدم تصفية الحسابات السياسية والالتفاف حول المصلحة العامة ودعم الوضع السياسي المستقر في البلاد.



وكانت انتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا قد انطلقت صباح اليوم في جميع الولايات بمشاركة 4ر6 مليون ناخب.