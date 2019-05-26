الأهلي يواصل تدريباته اليوم على ملعب "التتش"

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد على ملعب "التتش" بالجزيرة، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.



ويحرص المدير الفني على توجيه تعليمات خاصة للاعبين للتخلص من بعض النقاط السلبية والعمل على تفاديها مستقبلا.



ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا للجدول الذي أعده الجهاز الفني.



جدير بالذكر أن حالة ترقب كبيرة تسيطر على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظارا لقرارات اتحاد الكرة حول مواعيد الجولات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي على أساسها سيتحدد بطل الدوري والهابطين إلى الدرجة الثانية.



ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة واللجنة المشكلة لبحث أوضاع الدوري اجتماعا غد الاثنين، للإعلان عن الموعد النهائي لانتهاء المسابقة والشكل النهائي لمواعيد الجولات الأخيرة، والرد على قرار الأهلي بعدم استكمال المسابقة حال تم تأجيل مواجهة القمة إلى ما بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية.



