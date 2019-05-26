فرنسا: مشاركة 19.3% في الانتخابات الأوروبية حتى منتصف النهار

تبدو فرنسا مستعدة من أجل مشاركة أكبر هذا العام في انتخابات البرلمان الأوروبي مقارنة بمرات سابقة.



وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 19.3% من الناخبين أدلوا بأصواتهم حتى منتصف نهار اليوم الأحد، مقابل 15.7% في الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2014، و14.8% في عام 2009.



ووضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، إطارا للانتخابات، كمنافسة بين موقف ماكرون الليبرالي الموالي للاتحاد الأوروبي، والقومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي.



وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزبيهما يتنافسان على المركز الأول، مع تقدم حزب "الجبهة الوطنية" الذي تتزعمه لوبان، بصورة طفيفة في معظم استطلاعات الرأي الأخيرة.



تجدر الاشارة إلى أن الناخبين في 21 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يقومون اليوم الأحد بالادلاء بأصواتهم، في آخر يوم من أيام انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى على مدار أربعة أيام.



وكانت الانتخابات انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث يحق لنحو 418 مليون ناخب في أنحاء أوروبا انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضوا، في ما يوصف بأنه أكبر انتخابات عابرة للحدود الوطنية في العالم.



ويُطلق التصويت دورة سياسية جديدة، حيث يتضمن تغيير القيادة في المؤسسات الرئيسية بالاتحاد الأوروبي، كما تأتي الانتخابات في وقت يشهد حالة من البحث عن الذات بسبب خروج بريطانيا المقرر من التكتل "بريكست" والتهديدات من داخل وخارج التكتل.