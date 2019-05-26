القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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حوادث
الأحد 26/مايو/2019 - 01:33 م

ضبط 193 سلاح ناري متنوع في المحافظات

ضبط 193 سلاح ناري
عمرو المزيدي
dostor.org/2643937

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والهاربين من تنفيذ الأحكام خاصة وشيكة السقوط منها وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مديرقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط 193 قطعة سلاح ناري بحوزة (177متهم)، (202) قطعة سلاح أبيض.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والحملات الأمنية لا زالت سارية.

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