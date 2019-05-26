"ConTinue".. الحفل الأحدث لاجتماع شباب الانبا انطونيوس بحلوان

أعلن اجتماع شباب كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس للاقباط الأرثوذكس، بمنطقة أطلس بحلوان، عن تنظيم حفله السنوي بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وذلك بالقاعة المُلحقة بكنيسة القديسين العظيميم مار مرقس الرسول والانبا شنودة رئيس الرهبان المتوحدين للاقباط الارثوذكس بمجاورة 13 بمدينة 15 مايو، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس المُقبل 30 من مايو الجاري، وذلك تحت شعار "ConTinue"



يُذكر أن كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس، واحدة من الكنائس الخاضعة لايبارشية حلوان والمعصرة تحت رئاسة الانبا بيسنتي اسقف الايبارشية ورئيس دير القديس العظيم الانبا برسوم العريان، كما يقوم على رعايتها كل من القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس ارسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس ابانوب ميلاد.



بينما يتولى مهمة الاشراف على الاجتماع المُخصص لخدمة الشباب والخريجيين، القس متاؤس عياد، والخادم مينا اسحق ثابت.