مدرب نهضة بركان: لا أعرف شيئاَ عن مفاوضات الزمالك مع كودجا

أشاد منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي بحفاوة استقبال الزمالك قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين، اليوم، في إياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).



وقال الجعواني في مؤتمر صحفي،أمس السبت، إن الفوز بهدف ذهابا لم يحسم اللقب وفريقه يسعى لتأكيد التفوق في العودة، ومتفائل بالحصول على لقب الكونفيدرالية.



وأضاف أنه يتمني أن تسود المباراة الروح الرياضية وأن تكون ممتعة للجماهير، وأوضح أن حضور جماهير الزمالك بكثافة أمر جيد بالنسبة لفريقه لأن نهضة بركان أول مرة يصل نهائي عكس الزمالك صاحب التاريخ الكبير إفريقيا وبالتالي فالضغوط عليه أكثر من فريقه.



وأشاد المدير الفني بالتوجولي لابا كودجا مهاجم الفريق خاصة أنه محترف بمعنى الكلمة وشرف له تمثيل نهضة بركان ولم يتحدث معه نهائيًا عن مفاوضات الزمالك.



