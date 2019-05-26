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الأحد 26/مايو/2019 - 01:30 م

4 أيام تفصل دنيا سمير غانم عن "فركش" تصوير "بدل الحدوتة 3"

4 أيام تفصل دنيا
منار إبراهيم
dostor.org/2643933

أوشكت الفنانة دنيا سمير غانم على إنهاء تصوير كافة مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" حيث يتبقى لها 4 أيام فقط لرفع المخرج خالد الحلفاوي شعار "فركش" لأسرة العمل.

وانتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة سيناريو الحدوتة التالتة والأخيرة من المسلسل، بعدما قام بكتابة الحلقات العشر الأولى، حيث تدور أحداثه في إطار ثلاث قصص مختلفة كل قصة بشخصية جديدة في عشر حلقات، وقام بكتابة الحكاية الثانية المؤلف شريف نجيب والذي اختارها الجمهور بعدما قامت دنيا سمير غانم باستفتاء لاختيار شخصية يحبها المشاهدون ووقع الاختيار على "لهفة".

ويعتمد "بدل الحدوتة 3" على 3 قصص مختلفة ويعرض على قنوات cbc وmbc4 وosn وهو من إنتاج "روزناما" و"سينرجي"، ولأول مرة يعرض كل 10 أيّام مسلسل منفصل عن الآخر، وهو بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والفنان القدير سمير غانم، ومحمد سلام، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وعمر وهبة، وشيماء سيف، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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