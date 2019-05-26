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الأحد 26/مايو/2019 - 12:26 م

البرلمان يحسم أزمة عقود المعلمين المؤقتة "بعد العيد"

الدكتور سامي هاشم،
الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم
محمد جعفر
dostor.org/2643791

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم، بعد عيد الفطر لبحث الموقف من مطالب المعلمين المؤقتين بتجديد عقودهم.

وأكد "هاشم" في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة اطلعت على مطالبات المعلمين المؤقتين واستمعت إلى وجهة نظرهم، إلا أن الأمر يتطلب كذلك الاستماع الى وجهة نظر الوزارة واستبيان موقفها من هذه المطالب.

ولفت إلى اللجنة ستبحث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين بما يحقق في الأساس صالح المنظومة التعليمية.

وكشفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن مخاطبة اللجنة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحضور جلسة باللجنة لمناقشة عدد من الملفات.

وأوضحت النائبة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستناقش مع الوزير تقييم المنظومة الجديدة وأسباب وجود قصور في تطبيقها وآليات تلافي ذلك مستقبلا، بجانب التشاور في التعديلات المفترضة على قانون التعليم والتي تأخر مناقشتها لأكثر من دور انعقاد كامل.

ولفتت إلى أنه سيتم التطرق إلى مطالبات المعلمين المؤقتين بتجديد عقودهم، حيث سيتم مناقشة الأمر خاصة مع وجود تضامن برلماني واسع معهم، موضحة: نعلم أن عقود هؤلاء المعلمين تنهتي مع انتهاء العام الدراسي الجاري إلا أن وجودهم يأتي في صالح المنظومة بهدف سد العجز.

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