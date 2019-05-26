تجديد حبس 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من سيارة مواطن بالتجمع

قرر قاضى جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 700 ألف جنيه من سيارة مواطن بأسلوب تتبع رواد البنوك، في التجمع الأول.



كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغًا من مدير حسابات في شركة توريدات عمومية بدائرة قسم شرطة المعادي، يقول فيه إنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة، وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته عندما عاد لاستقلالها.



شكل رجال المباحث فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد السيارة الخاصة التي استُخدمت في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه يقف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين يحملان الجنسية نفسها.



وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة في أماكن تردد المشتبه بهم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في السرقة، وبحوزتهم 8500 جنيه.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارة، وأقروا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة، وأنهم حولوا باقي المبلغ لأقاربهم بالخارج، من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.