طلب إحاطة برلماني حول ظاهرة جمع التبرعات عبر مواقع التواصل

تقدم النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة جمع تبرعات من المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال النائب: "هؤلاء النصابون معدومو الضمير يستغلون الإنترنت لإتمام عملياتهم، دون أن يكون هناك أي دليل على وجودهم أو إعلان رسمي عن هوياتهم، ولا يستطيع أحد من الضحايا التوصل إليهم، أو تتبع إن كانت الأموال ذهبت بالفعل إلى الشخص أو الجهة التي جمعت لهم".



وأشار بركات، إلى أن الظاهرة تنتشر بشكل خاص في شهر رمضان، حيث تكثر التبرعات، ورغبة من الناس في نيل الثواب.



كما طالب بتشديد الرقابة على صفحات مواقع التواصل التي تروج لحملات جمع التبرعات، وتوعية المواطنين بأهمية التأكد من هويات جامعي التبرعات ومصارف الأموال.