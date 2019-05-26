توريد 275 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ275 ألف و499 طن و404 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 26 مايو الجاري.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه تم توريد 135 ألف و223 العليا مؤكدا على استمرار عقد طن و499 كيلو بالبنك الزراعي و42 ألف و838 طن و330 كيلو بقطاع المطاحن و94 ألف و137 طن و730 كيلو بالقابضة للصوامع و3299 طن و845 كيلو بمصر الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة

