900 ألف جنيه لتطوير منطقة الحملة الميكانيكية في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تطوير منطقة "الحملة الميكانيكية"، وإنشاء 45 محل تجاري بالجبل الغربي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة إجمالية قدرها 900 ألف جنيها.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بشأن الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، وإتاحة الفرصة لنقل ورش الصيانة خارج المدن والكتل السكنية.



وقال محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أن عملية تطوير "الحملة الميكانيكية" وورشة الصيانة بالجبل الغربي، تتضمن رصف الأرض بتكلفة 400 الف جنيها، ضمن الخطة الإستثمارية للمركز، وكذلك إنشاء عدد 45 محل خارج سور ورشه الصيانة بتكلفة 500 الف جنيها، بتمويل من صندوق خدمة الوحده المحلية، حيث سيتم طرحها للشباب لتشغيلها بنشاطات مختلفة لادخال صناعات جديدة.