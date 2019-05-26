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الأحد 26/مايو/2019 - 12:17 م

التحري عن إصابة 5 ركاب بسبب انقطاع التيار الكهربائي بقطار أبو قير

التحري عن إصابة 5
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2643771

أمرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول انقطاع التيار الكهربائي عن القطار خط أبو قير أثناء توقفه بمحطة غبريال وإصابة 5 ركاب بسبب تدافعهم أثناء النزول من القطار، وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب انقطاع التيار إن كان متعمدًا أم لا.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بوصول 5 مواطنين، تتراوح إصاباتهم بين كدمات وكسور، بسبب التدافع أثناء النزول من قطار أبو قير رقم 4093 بسبب قطع التيار الكهربائي وفزع الركاب.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من "ميتلدا.م.ب"، 30 سنة، ربة منزل، و"فتحية.خ.م"، 40 سنة، ربة منزل، و"دينا.ح.إ"، 13 سنة، طالبة، و"أسامة.م.ع" 60 سنة، بالمعاش، و"دميانة.ع.م"، 20 سنة، طالبة، حالتهم مستقرة.

وبسؤال المصابين، قرروا بأنهم أثناء استقلالهم القطار رقم 4093 ركاب خط أبو قير، المتجه إلى محطة الإسكندرية، إنقطع التيار الكهربائي عن القطار أثناء توقفه بمحطة غبريال.

وأضاف المصابون في التحقيقات، أن تدافع الركاب للنزول من القطار عقب انقطاع التيار الكهربائي تسبب في حدوث إصابتهم، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

وتبين من التحريات عودة التيار الكهربائي للقطار في دقائق معدودة واستأنف رحلته، ولم يحدث تجاوزات بحركة سير القطارات، وخروج جميع المصابين عقب تلقيهم العلاج اللازم.

تحرر المحضر رقم 4511 لسنة 2019 اداري الرمل ثان، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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