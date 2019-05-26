6 سنوات مشددة لعامل بتهمة حيازة هيروين في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بالسيدة زينب.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى وعبدالمسيح فل.



وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ع"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، دون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



ترجع الواقعة لتلقى قسم السيدة زينب بلاغًا يفيد بقيام المتهم المذكور بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على لفافات لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى.



وبمواجهته، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات التجارة.