محافظ مطروح يتابع سير المنظومة الامتحانية الجديدة

تابع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اختبارات الصف الأول الثانوي المنظومة التعليمية الجديدة في مادة الرياضيات، وذلك للاطمئنان على توافر الأجواء الامتحانية المناسبة.



ووجه المحافظ الدكتور سمير النيلي وكيل تعليم مطروح، بضرورة توفير سبل الراحة إلى الطلاب مع الالتزام باللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأوضح وكيل تعليم مطروح أن العملية الامتحانية انتظمت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس مطروح حيث أدي الطلاب خامس أيام امتحاناتهم في مادة الرياضيات ألكترونيا وسط علامات الارتياح والاطمئنان لنجاح منظومة التابلت.



وأشاد: بمجهودات مسئولي التطوير التكنولوجي بمطروح لتقديم الدعم الفني والنصائح التعليمية والمساعدات الارشادية اللازمة للطلاب لتسهيل مهمة الطلاب في الوصول لمنصة الامتحانات والوصول للأسئلة.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ان غرفة العمليات المركزية بتعليم مطروح رصدت سير الامتحان بكافة الادارات التعليمية من خلال غرف العمليات الفرعية.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم قد أعلنت، أن 1740 طالبا "1460 طالب نظام، 155 طالب منازل، 125 خدمات" يؤدون الامتحان اليوم مادة الرياضيات فترة واحدة لمدة ساعة ونص في 16 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية.