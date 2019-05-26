تفحم جثة مسنة في حريق بمقابر دمنهور

لقيت مسنة في العقد السابع من العمر، اليوم الأحد، مصرعها في حريق هائل بغرفة بحوش بمقابر في مدينة دمنهور.



تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق بمقابر دمنهور.



على الفور انتقل االعميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين حريق بحوش مقابر خلف مسجد الصحافي عبارة عن غرفة وصالة وسيدة مسنة وكفيفة تبلغ من العمر 70 سنة، مقيمة بمفردها تفحمت بالكامل، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء.



وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري، وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء عقب الدفع بسيارتي إطفاء وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور.



وجار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.