تعرف على دعاء اليوم الـ21 من شهر رمضان

يتسابق المسلمون على فعل الخير وزيادة الطاعات، من أجل الفوز برحمة الله وتعويض ما فاتهم فى شهر رمضان، ومن بينها الدعاء.



وقد حث النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء في كل يوم من أيام الشهر لما يحمله من أجر عظيم، ويأتي الدعاء في اليوم الحادي والعشرين، كما رُوي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وآله، قال: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَىَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِىَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ".



ويحمل دعاء هذا اليوم ثوابا عظيما، فمَنْ دَعَا بِهِ نَوَّرَ اللَّهُ قَبْرَهُ، وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ".

