19% زيادة فى الصادرات المصرية غير البترولية

أكد أحدث تقرير أعده المكتب التجارى المصرى بجاكرتا حول العلاقات التجارية بين مصر وأندونيسيا خلال عام 2018 ومقارنتها بعام 2017، عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة مسجلة 138 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017، وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من أندونسيا خلال نفس الفترة مسجلة مليار و33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6%.



وقال أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الزيادة التى شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجارى المصرى بجاكرتا والذى أسهم فى الترويج للمنتجات المصرية فى السوق الأندونيسي وهو ما نتج عنه إدخال بنود جديدة من الصادرات مثل نترات الأمونيوم وإطارات السيارات والفول.



وأضاف "عنتر"، في تصريحات له، أن قيم بنود أخرى من الصادرات شهدت ارتفاعًا ملموسًا مثل الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%، كما سجل فوسفات الكالسيوم والألمونيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7%، والتمور سجلت 22 مليون بزيادة نسبتها 60%، ودبس السكر سجل 15 مليون بزيادة 32%.



وأوضح أن قيمة الواردات المصرية من أندونيسيا انخفضت إلى مليار و33 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017 ويعزى ذلك لتراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل والذى تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بندًا فى الواردات المصرية من أندونسيا ومنها زيت نخيل مكرر سائل تزيد نسبة اليود به عن 60%، حيث انخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وبنسبة بلغت 87.7%، وكذلك زيت النخيل فى صورته الصلبة والذي سجل انخفاضًا بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6%، بالإضافة إلى المطاط الطبيعى والذي انخفضت وارداته بنسبة 6.8%.



وأشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أن هناك عدد من بنود الواردات قد شهدت زيادة ومنها زيت نخيل مكرر بقيمة 272 مليون دولار وبنسبة زيادة 1.5%، وخيوط مفردة من ألياف صناعية بقيمة 67 مليون دولار وبنسبة 9.6 %، وبن بقيمة 56 مليون دولار وبنسبة زيادة 7.8%، وإطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%، لافتًا إلى أن هناك 50 بندًا من وارداتنا من أندونيسيا شكلت نحو 94% من إجمالي قيمة وارداتنا من أندونيسيا خلال عام 2018 ويعد الكثير منها سلع استراتيجية وسلع وسيطة، حيث لا يوجد لبعضها بديل محلى أو بدائل محلية محدودة غير كافية مثل زيت النخيل ومنتجاته والبن والأخشاب والورق.