الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من البصل إلى 180 ألف طن خلال 5 أشهر

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات البصل المصري إلى ١٨٠ ألف طن منذ أول يناير حتى الآن، مقابل ١٥٠ ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية لجميع دول العالم.



وقال العطار في تصريحات للدستور، إن البصل المصري من أفضل أنواع البصل في العالم.



وأضاف أن الأسواق الجديدة عوضت خسائر الحظر، حيث صدرنا ١٥٠ ألف طن بصل فقط العام الماضي.



وتابع أن مصر تحرص على دخول البصل المصري للمستهلك السعودي للاستفادة من أفضل أنواع البصل في العالم، وكذلك يحرص على ذلك الجانب السعودي، لافتا إلى أن كل الصادرات الزراعية المصرية مستمرة ولا يوجد حظر لأي صنف.