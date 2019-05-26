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الأحد 26/مايو/2019 - 12:10 م

إصابة رئيس شئون العاملين واثنين آخرين في حادث سير جنوب الأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدي الأمير
dostor.org/2643759

أصيب رئيس شئون العاملين بمحافظة الأقصر، واثنين من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إثر إنقلاب سيارة تقلهم من مدينة إسنا إلى مقر عملهم بالمديرية، وتم نقلهم لمستشفى إسنا المركزي لتلقى العلاج اللازم، ومن جانبه توجه محسن أحمد محمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا لمقر المستشفى للإطمئنان على صحتهم.

وكانت البداية أثناء توجه كل من رشيدى أحمد محمد رضوان، مدير التنسيق بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وصباح حسن، موجهة عام رياض أطفال، وطالب إمبابى هجرس، من قيادات المديرية، إلى مقر عملهم بالمديرية ويستقلون سيارة فى الطريق بين قريتى الدبابية والمعلا شمال مركز إسنا.

وأوضح عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن الثلاثه كانوا في سيارة رئيس شئون العاملين، لكن اثناء السير تعرضت السيارة لحادث بسيط، واضاف أن اثنين توجهوا للمستشفي لتلقي العلاج، مؤكدا اتصاله بهم للإطمئنان على صحتهم.

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