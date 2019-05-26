نيابة الغربية: حبس أربعة أيام لقاتل أخيه بالسنطة

قررت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، حبس قاتل أخيه بالسنطة بسبب الخلاف على الميراث، بإستخدام "المنجل"، اربعة ايام على ذمة القضية، وطالبت بتحريات المباحث حول الواقغة.



وكان أمين شرطة، قد لفظ أنفاسه الأخيرة على يد شقيقه إثر مشاجرة، تطورت إلى ضرب المجنى عليه بـ"منجل"، لخلاف على قطعة أرض نحو نصف قراط ميراث بقرية شبرا بلولة السمنودية، بمركز السنطة، بمحافظة الغربية.



وقد تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتلقي العقيد أحمد برج بلاغًا من أهالي قرية شبرا بلولة السمنودية دائرة مركز السنطة بوقوع مشاجرة بين شقيقين بالقرية ومقتل أحدهما لخلاف على قطعة أرض ميراث.



وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه "السعيد.ن" أمين شرطة نشبت بينه وبين شقيقه "على. ن" فلاح مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث نحو نصف قيراط تطورت لاستخدام "المنجل" أسفرت عن مقتل الأول.



وعندما نجحت قوات الأمن فى ضبط الأخ القاتل، قاتل شقيقه بمركز السنطة بمحافظة الغربية بسبب الصراع على الميراث، طلب من رجال الأمن تركه حتى يدفن أخيه ويقف فى عزائه مرددًا: "سيبوني أدفنه وآخد عزاه"، معربًا عن ندمه على ما قام بفعله، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة الضية وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة