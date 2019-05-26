تحديد موعد إقامة نهائي كأس الجزائر

ذكر العديد من التقارير إخبارية اليوم الأحد، أن نهائي كأس الجزائر لكرة القدم بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية من المقرر أن يقام يوم الثامن من يونيو المقبل.



ونقلت التقارير عن وزير الشباب والرياضة رءوف سليم برناوي، قوله إن نهائي مسابقة الكأس من المقرر أن يقام يوم 8 يونيو المقبل، على ملعب مصطفى تشاكر المتواجد في مدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.



جدير بالذكر أنه من العادة أن يقام نهائي كأس الجزائر في الأول من مايو على ملعب الخامس يوليو بالعاصمة الجزائر، لكن الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حالت دون إقامته في ذلك التاريخ وعلى ذات الملعب.