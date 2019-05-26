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اقتصاد
الأحد 26/مايو/2019 - 12:05 م

عمومية "سبيد مديكال" توافق على تجزئة أسهمها 5 مرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2643754

قالت شركة سبيد ميديكال، إن الجمعية العامة الغير عادية وافقت على تجزئة القيمة الأسمية للسهم على 5 لتصبح 20 قرشًا بدلًا من 1 جنيه للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية وافقت على تعديل المادة " 6 -7" من النظام الأساسي للشركة.

يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 5.81 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 4.62 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حيث سجلت 20.18 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 13.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019 حيث سجلت 5.81 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.62 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

ونوهت الشركة أن هناك تطابق في أرباح القوائم المستقلة والمجمعة خلال الربع الأول، نتيجة عدم بدء نشاط شركة مستشفيات سبيد حتى الآن.

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