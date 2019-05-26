صور.. رانيا يوسف تتألق بالأخضر والفوشيا

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور بإطلالة رمضانية جديدة لها في إحدى سهرات رمضان 2019 عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



طلت رانيا يوسف على جمهورها بفستان أخضر فاتح طويل ذات بأكمام مكشوفة أظهر "التاتوه" مع حزام أسود عريض، وإكسسوارات باللون الفوشيا، ومكياج ناعم بألوان صيفية، حيث اعتادت على مشاركة متابعيها تفاصيل يومها بشكل مستمر.



يذكر أن رانيا يوسف شاركت في عمل لرمضان 2019 من خلال مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داود، صبري فواز، محمود الليثي، محمد جمعة، نانسي صلاح، صبري فواز، كريم قاسم، أسماء جلال، وتأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسي.

