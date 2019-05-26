توريد 215 ألف طن من الأقماح للشون والصوامع بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن توريد 215 ألف طن من الأقماح حتى صباح اليوم الأحد 26 مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مضيفا أن المساحة التي تم حصادها حتى مساء أمس بمدن ومراكز المحافظة بلغت 328803 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة.



مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة متمثلة فى 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طن، وهى كافية لإستيعاب الكمية المنتظر توريدها.



وأكد محافظ البحيرة، على أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة (محلى - مستورد) عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع وذلك لضمان إنتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



وشدد "آمنة" بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، ويؤكد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.