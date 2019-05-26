"طاقة النواب" توصي بسرعة الترخيص لإنشاء مستودع أنابيب بالعامرية

أوصت لجنة الطاقة والبيئة في اجتماعها الثاني اليوم الأحد، بضرورة العمل وبسرعة على الترخيص لإنشاء مستودع أنابيب البوتاجاز في منطقة الهوارية قبلي ونجع حبون القبلي بحي العامرية بالإسكندرية.



وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها الثاني برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة، طلب النائب طارق السيد نائب الإسكندرية، والذي طالب فيه بسرعة الترخيص لإنشاء مستودعات بتلك المناطق رحمة بالأهالي ولعدم استغلالهم من قبل السريحة وبعض المستغلين للازمة القائمة بعدم وجود مستودع قريب منهم.



من جانبه، أكد مصطفي سيد أحمد مدير عام الشئون التجارية بشركة يتروجاز، أن الشركة ليس لديها مانع على الإطلاق في الترخيص لإنشاء مستودع لكن هناك إجراءات لا بد أن تتخذ وهي بعيدة كل البعد عن الشركة أو وزارة البترول.



وأضاف أن من يحدد الترخيص وإنشاء المستودع هو قرار المحافظ وليس الشركة، حيث يتم العرض على المحافظ وبالتنسيق والتعاون مع التموين يتم الموافقة على الترخيص من عدمه.



وأشار إلى أن المحافظ والتموين هم أدرى بحاجة كل منطقة وبحاجة الناس على الأرض لكن نحن ليس لدينا مانع في حال الموافقة على الترخيص من الإمداد بالكميات اللازمة للمستودع.