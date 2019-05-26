إعلام كوريا الشمالية يطالب سول بتحسين العلاقات بين الكوريتين

انتقدت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية اليوم الأحد، تحرك كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات الإنسانية لجارتها الشمالية وتجاهل الأنشطة الأساسية اللازمة لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وقالت إنه يتعين على سول اتخاذ خطوات لحل المشاكل "الأساسية" لتحسين العلاقات بين الكوريتين.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الموقف الناقد جاء في المجلة الدعائية الأسبوعية في كوريا الشمالية "تونغ-إيل سينبو" كأول رد فعل على قرار سول بالتبرع بمبلغ 8 ملايين دولار للحوامل والأطفال في كوريا الشمالية عبر وكالات الإغاثة الدولية، وقالت المجلة الأسبوعية " تعتزم كوريا الجنوبية التباهي.. والتلاعب بالرأي العام بدلًا من تحسين العلاقات بين الكوريتين".



من جانبها اتهمت المجلة كوريا الجنوبية بالتراجع عن وعودها السابقة ومواصلة القيام بأعمال عدائية ضد الشمال، مثل "التدريبات العسكرية المشتركة مع القوات الأجنبية" وتساءلت المجلة "هل الدعم الإنساني الثانوي المتواضع والتعاون والتبادل غير السياسي يجعل الأمور في المسار الصحيح؟".



كما نشر موقع الدعاية لكوريا الشمالية " أوريمينجوككيري" مقالًا يقول "إذا كانت حكومة كوريا الجنوبية تأمل في التنمية المستدامة للعلاقات بين الكوريتين... فعليها أن تعلن بوضوح عن قرارها وتصميمها على تنفيذ إعلانات الكوريتين بأمانة".



وبدأت كوريا الجنوبية مؤخرًا مناقشات مع وكالات المعونة الدولية، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، للتبرع بأموال إلى كوريا الشمالية لمساعدة النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هناك.