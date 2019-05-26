ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة و17 محكومًا عليهم فى قنا

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بقنا، حملة أمنية مُكبرة لاستهداف عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بزمام قرية الحسينات بدائرة مركز شرطة أبو تشت.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة، 35 سنة، مشهور عنه البلطجة والسرقة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "قتل عمد - إطلاق أعيرة نارية - سرقة سيارة"، وبحوزته بندقية آلية، كما تم ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة 35 سنة، مشهور عنه الإتجار فى المواد المخدرة والسرقات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة سيارة" وبحوزته بندقية آلية.



كما أسفرت الحملة عن ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة 41 سنة، وبحوزته بندقيتين آليتين، وعنصر إجرامى شديد الخطورة 53 سنة، وبحوزته بندقية آلية جميعهم مقيمين بذات القرية، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع.



وفى مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت الحملة عن ضبط 17 محكومًا عليهم بإجمالى 86 حكمًا من بينهم 4 أحكام جنايات.



فى مجال تنفيذ قرارات الإزالة، تم تنفيذ 7 قرارات إزالة فورية، كما تم ضبط سيارتين ملاكى ودراجتين ناريتين مبلغ بسرقتهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.