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الأحد 26/مايو/2019 - 11:58 ص

قبل أن يغزو العالم.. 7 معلومات لا تعرفها عن التاكسى الطائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء راجح
dostor.org/2643742

ينتظر العالم، انطلاق التاكسي الطائر، الذي أعلنت عنه شركة طيران ألمانية، والذى سيتجول في عدد من المدن خلال الـ6 سنوات القادمة، مع بدء خطة لإنتاجه وتصديره، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

1- يبلغ ارتفاعه مترين وقطره 7 أمتار.
2- يقلع ويهبط من خلال منصة على الأرض، وليس بحاجة لمساحات شاسعة عكس طائرات الهليكوبتر.
3- مزود بـ9 بطاريات احتياطية منفصلة، لتجنب الانقطاع المفاجئ للكهرباء.
4- يحتوي على مظلتين "باراشوت" لحالات الطوارئ.
5- سيكون حجزه شبيها بتطبيقات سيارات الأجرة مثل "أوبر".
6- يواجه تحدي تنظيم المرور، لذلك لابد أن يكون لديه قدرة عالية على تغيير مساره.
7- يوفي التاكسي التطبيقات القادرة على تفادي المباني المرتفعة وأسراب الطيور.



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