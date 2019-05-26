تقرير: نتنياهو يستعد لانتخابات جديدة في ظل التعثر مع ليبرمان

أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لإجراء انتخابات جديدة، وذلك في ظل تعثره في تشكيل حكومته الجديدة.



وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن نتنياهو يستعد لانتخابات جديدة لأنه يرى أن وزير الدفاع السابق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان "قرر عدم الدخول في أي حكومة يرأسها نتنياهو، رغم مزاعم ليبرمان بالعكس".



كما ذكرت أن نتنياهو يرى أن ليبرمان "يحاول إثارة الأرثوذوكس المتشددين" ضده.



وكان الآلاف شاركوا في مظاهرة، نظمتها أحزاب المعارضة، الليلة الماضية في تل أبيب احتجاجا على سياسات نتنياهو، وخاصة نيته الحد من صلاحيات محكمة العدل العليا وتمرير قانون الحصانة.



وكان نتنياهو وصف المفاوضات الائتلافية بأنها "أصبحت شبه مستحيلة، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض".



وكان نتنياهو طلب مهلة إضافية مدتها أسبوعين من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة. وتنتهي هذه المهلة الأربعاء القادم.



وكان حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. ويعول نتنياهو على الأحزاب اليمينية لتشكيل حكومته.