كيف دعمت مصر خيارات الشعب السوداني؟

"مصر تدعم أمن واستقرار السودان بعيدًا عن التدخلات الخارجية".. هكذا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، كما أكد على مساندة مصر لخيارات الشعب السوداني، وتقديم جميع سبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة.



ويعد الموقف المصري تجاه الأحداث الأخيرة في السودان واضحًا بعيدًا عن أي غموض، حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا في اليوم ذاته لعزل الرئيس السابق عمر البشير، 11 أبريل 2019، أكدت فيه على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استنادًا إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني.



وأعربت مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، كما أكدت مصر عزمها الثابت علي الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين.



ودعت مصر المجتمع الدولي إلي دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، كما ناشدت الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم.



وفي 16 أبريل الماضي، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس المجلس العسكري السوداني أكد فيه دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، كما أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، مؤكدًا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.



وخلال الاتصال، أكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة، ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.



وفي 18 أبريل، أوفد الرئيس السيسي مبعوثه الخاص إلى السودان، حيث التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، والذي أكد له أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي السابع من مايو الجاري، قدمت مصر دعمًا عاجلًا لشعب السودان الشقيق من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، حيث تقرر أن تكون أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من ٢٥ طنًا من الأدوية، وذلك في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبيّ وادي النيل والتكامُل بينهما، وانطلاقًا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان.