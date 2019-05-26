أستراليا تعين أول وزير من السكان الأصليين لتولي شؤونهم

عين رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد كين ويات ليكون أول وزير من السكان الأصليين يتولى شؤونهم، وذلك خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في أعقاب الانتخابات الاتحادية التي جرت الأسبوع الماضي.



نشأ ويات في مزرعة تعليمية للسكان الأصليين في أستراليا الغربية، وكانت والدته منى عبد الله من أبناء السكان الأصليين المعروفين باسم "الجيل المسروق"- وهم أطفال تم إبعادهم عن أسرهم لإضفاء الطابع المؤسسي عليهم أو تنشئتهم أو تبنيهم في الفترة من عام 1910 إلى سبعينيات القرن العشرين.



وينتمي ويات لقبائل نونها وياماتي وونجي وأيضا له أصل أيرلندي. وأصبح ثالث أسترالي من السكان الأصليين يتم انتخابه عضوا في البرلمان عام 2010.



وفي عام 2017، أصبح أول أسترالي من السكان الأصليين يتم تعيينه وزيرا، حيث تولى مسؤولية رعاية المسنين.



يذكر أنه بعد مرور أسبوع على فوزه المفاجئ في الانتخابات الاتحادية، أبقى موريسون على معظم وزرائه في مناصبهم.