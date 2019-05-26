القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
رياضة
الأحد 26/مايو/2019 - 10:37 ص

بارتوميو يدافع عن فالفيردي ويؤكد استمراره مع برشلونة في الموسم المقبل

بارتوميو
بارتوميو
وكالات
dostor.org/2643600

دافع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن المدرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لكرة القدم، بعد الهزيمة 1 2 أمام بلنسة مساء أمس السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال بارتوميو إنه لا يعتقد بأن المدرب يتحمل مسئولية هذه الهزيمة وضياع لقب جديد من الفريق.

وكان الفريق خسر قبل أسابيع قليلة أمام ليفربول الإنجليزي في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي ليخرج برشلونة بهذا من الموسم المنقضي بلقب واحد فقط هو لقب الدوري الإسباني.

وقال بارتوميو، في تصريحات إعلامية: "أقول دائما: إيرنستو يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل. والآن، يجب أن أقول إنني لا أرى المدرب مسؤولا عن هذه الهزيمة. الفريق اجتهد كثيرا في الشوط الثاني وسنحت لنا العديد من الفرص.. اللاعبون فشلوا في ترجمة هذه الفرص رغم الاستحواذ على الكرة بشكل كبير والفرص العديدة التي صنعها الفريق والتسديدات الكثيرة على مرمى المنافس. ما يهم هو هز الشباك، وبلنسية سجل هدفا أكثر منا".

وأضاف: "أولا، نهنئ بلنسية. بطل استحق التتويج باللقب. ولكن الحقيقة أننا حاولنا في الشوط الثاني واجتهدنا. استحوذنا على الكرة بنسبة 84 بالمئة وسددنا 26 كرة في اتجاه المرمى، ولكن المهم في كرة القدم هو تسجيل عدد أكبر من الأهداف عن منافسك".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

اليوم.. محاكمة محافظ المنوفية الأسبق بالكسب غير مشروع

مركب "روح الآلهة".. "جوجل" يحتفى بسفينة خوفو

كلمة السيسي إلى قارة إفريقيا ولقاؤه مع رئيس المجلس الانتقالي بالسودان على رأس اهتمامات الصحف

تقدم قوات الجيش الوطنى الليبى جنوبى طرابلس

ads
ads
الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطارالجماعي للطلاب

محافظ البحيرة يمنح المتميزين في النظافة شهادات تقدير

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

رياضة

ثيم مستعد لتحدي نادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

الدوري الأميركي: لينارد يكتب تاريخ تورونتو بنهائي على حساب ميلووكي

بارتوميو يدافع عن فالفيردي ويؤكد استمراره مع برشلونة في الموسم المقبل

نجم الساعة

أحمد عبدالعزيز: تواصلت مع ضباط قبل تقديم شخصية «اللواء جلال خطاب».. ولا أشاهد «كلبش 3»

الأكثر قراءة

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد حلقة ياسمين الخطيب

طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

الرئيس نيوز

أكثر من مجرد بطولة.. ماذا يعني كأس الأمم الإفريقية لمصر؟

السيسي يؤكد أهمية تأهيل الشباب لقيادة مستقبل القارة الأفريقية

التخطيط: نستهدف إحداث نقلة نوعية في الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري للدولة

روحاني يرجح إجراء استفتاء على البرنامج النووي الإيراني

أطراف «الصندوق الجديد» يتحدثون: كيف سيدار الوقف الخيري للتعليم؟

كشكول

تداول أكواد الامتحان الإلكتروني للأول الثانوي عبر "السوشيال ميديا"

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الإمتحانات بجامعة عين شمس

سعود يشارك الطلاب في حفل الإفطار السنوي لإتحاد الطلاب

عبدالغفار: تعميم تجربة الاختبارات إلكترونياً على جميع الجامعات

العرض الثاني لأوبريت الجزيرة الخضراء يشعل مسرح جامعة عين شمس

الأمصار

بعد هجومها الحاد عليه.. قطر تشارك بمؤتمر السلام الاقتصادي

أحدهم يصلح للعيش.. اكتشاف 18 عشر كوكبًا خارج المجموعة الشمسية

تونس تحي الذكرى الـ61 للتخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي

الفساد والفشل والإرهاب.. ثالوث أغرق تركيا على يد أردوغان

أوكرانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تقنية جديدة تسمح بتحويل فضلات المائدة إلى مصدر للطاقة

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يحتفل بفوز الفيلم الكوري في مهرجان كان

حاولوا التسلل إلى إسبانيا بطريقة جهنمية.. وفشلوا

الصحة

"التبغ والصحة الرئوية" شعار اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎