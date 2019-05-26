رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يحتفل بفوز الفيلم الكوري في مهرجان كان

وجه رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون اليوم الأحد، رسالة تهنئة بمناسبة فوز الفيلم الكوري الجنوبي " الطفيلي" بأفضل جائزة في مهرجان كان.



وفاز فيلم "الطفيلي" بأعلى جائزة في مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين يوم السبت (بتوقيت فرنسا)، كأول فيلم كوري جنوبي يحصل على الجائزة الرئيسية في الحدث السينمائي البارز.



وقال "لي" - على حسابه على تويتر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - "حصل فيلم الطفيلي للمخرج بونج جون هو على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي كأفضل تكريم للأفلام الكورية"، وأضاف: "تهانينا.. أتوجه بالشكر للسينمائيين على قدراتهم وجهودهم.



يذكر أنه فيلم "الطفيلي" يصنف في إطار الكوميديا التراجيدية وهو الفيلم الروائي السابع لبونج، وتم ترشيحه للحصول على الجائزة الأولى بقرار بالإجماع من هيئة المحكمين.