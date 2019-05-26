بعد نهائي درامي.. زفيريف يحرز لقب جنيف

توج اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف بطلا لدورة جنيف على الملاعب الترابية للتنس، وذلك بعد فوزه على اللاعب التشيلي نيكولاس خاري من خلال مجموعتين لواحدة أمس السبت، في المباراة النهائية التي جرت أحداثها تحت المطر.



ونجح اللاعب زفيريف المصنف الخامس عالميا في إنقاذ كرتين وكانت إحداهما كفيلة بإنهائه البطولة في

وذاك في مركز الوصافة، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويسجل فوز بواقع 6-3 و3-6 و7-6 (10-8) خلال مباراة استغرقت ساعتين و35 دقيقة.



يذكر أنه توج اللاعب الألماني باللقب الحادي عشر، وذلك في 17 مباراة نهائية خلال مسيرته الاحترافية،

وكان بينها لقبا دورتي الماسترز للألف نقطة روما 2017 ومدريد 2018.