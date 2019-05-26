وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بجامعة عين شمس

بدأ صباح اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لمتابعة سير عملية الامتحانات بكليات العلوم والآداب والحاسبات والمعلومات بالجامعة.



وخلال جولته التفقدية اطمأن عبد الغفار على انتظام سير أعمال الامتحانات فى مختلف اللجان طبقًا للوائح والقوانين، حيث دار حوار بين الوزير وبعض الطلاب حول مستوى الامتحانات، كما استمع الوزير لطلاب دورة التربية العسكرية بالجامعة.



وفي ختام الجولة، أشاد الوزير بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مُنظم وسلس.