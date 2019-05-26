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الأحد 26/مايو/2019 - 10:22 ص

أغلى المدن للقاءات الرومانسية

أغلى المدن للقاءات
وكالات
dostor.org/2643586

تربعت العاصمة السويسرية، زيوريخ، على قائمة أغلى المدن للقاءات الرومانسية، وفق ما نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن دراسة أجراها محللو "دويتشه بنك".

وبنى محللو "دويتشه بنك" نتائج دراستهم على أساس تكلفة الزيارة التي يقوم بها شخصان إلى المدينة حيث يتناولان عشاء خفيفا، ومشروبين باردين، ويستقلان سيارة أجرة.

وبينت الدراسة أن تكلفة هذه الزيارة إلى زيوريخ حوالي 200 يورو، وفي أوسلو (164 دولارا) وكوبنهاغن (158 دولارا) وهلسنكي (151 دولارا) وطوكيو (148 دولارا)، فيما حلت العاصمة الروسية موسكو في المرتبة الـ37 (71 دولارا).

هذا وكانت إحصائية لماستركارد حددت أغلى المدن في العالم للمسافرين، في أكتوبر عام 2018، من خلال ما ينفقه المسافر العادي يوميا في المناطق الحضرية المختلفة، حيث احتلت دبي المرتبة الأولى في التصنيف (537 دولرا) في اليوم، تليها باريس (301 دولارا)، ثم سنغافورة (286 دولارا).

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