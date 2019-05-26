"خطة البرلمان" تناقش توصيات اللجان النوعية حول الموازنة اليوم

تبدأ اليوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة تقارير اللجان النوعية وتوصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة، وذلك في القطاعات والوزارات المختلفة والجهات والهيئات التي توجد بالدولة، فكل لجنة مختصة بقطاعها على حدا.



ويذكر أن اللجنة بدأت في تلقي تقارير اللجان من يوم الخميس الماضي، وانتهت أمس، وتم تسليم لجنة الخطة جميع التقارير، لتتمكن من بدء مناقشتها.



وقال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إنه فيما يتعلق بإشكاليات موازنتي التعليم والصحة، إن اللجنة ستستعرض تقرير لجنتي الصحة والتعليم بشأنهما وتسجل الملاحظات الخاصة بالمخصصات الداخلية لكل قطاع، وبناء عليه يتم تسجيل كافة الاحتياجات من الموازنة بما يوفي حق القطاعين في الحصول على الاستحقاقات الدستورية.