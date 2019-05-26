بدر: افتتاح المخبز الرئيسي بمشروع الإسكان الاجتماعي بالنرجس

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن أنه تم الافتتاح الرسمي للمخبز الرئيسي بالحي الخامس بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس بالمدينة.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن المخبز متوافر به أحدث وسائل السلامة المهنية ومكافحة الحرائق، والتي تم تدريب العاملين على استخدامها.



وقال رئيس الجهاز أن افتتاح المخبز، يأتي ذلك استكمالًا للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة.



وذكر رئيس الجهاز أنه حضر الافتتاح عدد من قيادات جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء، وعضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم حجازي، ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، ورئيس الميناء الجاف، والمشرف على إدارة التموين بمدينة بدر، ولفيف من سكان المدينة.